شركة كهرباء أوكرانية: إصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الروسية قد يستغرق 18 شهرًا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (دي.تي.إي.كيه) للطاقة في أوكرانيا السبت أن خمسًا من محطات الشركة الست تعرضت إما لأضرار كلية أو جزئية مع فقدان 80 بالمئة من قدرتها على توليد الطاقة بعد أسبوعين من هجمات روسية، مشيرًا إلى أن إصلاحها قد يستغرق حوالي 18 شهرًا.



وشنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على محطات حرارية وكهرومائية لتوليد الطاقة في وسط أوكرانيا وغربها خلال الليلة الماضية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور اليوم السبت إن روسيا تنفذ "ضربات حقيرة" بهدف التسبب في "نزيف" الطاقة الأوكرانية.



وأضاف: "أميركا وأوروبا وشركاؤنا الآخرون، الجميع يعرف ما نحتاج إليه... يعلم الجميع مدى أهمية مساعدتنا الآن على حماية أنفسنا من هذه الضربات".