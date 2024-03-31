إستئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة

تستأنف المفاوضات اليوم الأحد في مصر سعيًا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.



وذكرت القناة أن "مصدرًا أمنيًا مصريًا أكد لـ"القاهرة الإخبارية" استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس في القاهرة الأحد".



وأشارت القناة إلى أن "مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".