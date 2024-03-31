فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا عربات مدرعة وصواريخ مضادة للطائرات

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تعتزم تزويد أوكرانيا التي تحارب الغزو الروسي بحزمة مساعدات جديدة تشمل "المئات" من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات.وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لاتريبيون" نشرت في وقت متأخر السبت: "للسيطرة على خط أمامي واسع مثل هذا، يحتاج الجيش الأوكراني على سبيل المثال إلى مركبات VAB الخاصة بنا: إنها ضرورية جدًا لتنقل القوات".وأضاف: "نتحدث عن المئات منها لعام 2024 وأوائل 2025".وكشف لوكورنو أننا "نعمل أيضًا ضمن جدول زمني قصير جدًا على تطوير ذخائر يتم التحكم فيها عن بعد لتسليمها إلى أوكرانيا اعتبارًا من هذا الصيف".