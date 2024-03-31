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آلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2024-03-31 | 01:57
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آلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا السبت في لندن مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، في تحرك هو الحادي عشر الذي تشهده العاصمة البريطانية منذ السابع من تشرين الأول.
وانطلقت التظاهرة التي نظمتها "حملة التضامن مع فلسطين" من ميدان راسل بوسط لندن قبل أن تتجه إلى ميدان ترافالغار.
ونظمت تظاهرة مضادة في المكان ذاته رفعت خلالها أعلام إسرائيل ولافتات كتب عليها "حماس إرهابية"، لكن طوقًا من رجال الشرطة فصل بين التجمعين.
وقال بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين وأحد منظمي التظاهرة لشبكة "سكاي نيوز": "ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري بهدف وقف ما قضت أعلى هيئة قضائية في العالم (محكمة العدل الدولية) بأنه قد يكون إبادة جماعية".
واتهم الحكومة البريطانية بـ"إعطاء الضوء الأخضر" لما تقوم به إسرائيل، خصوصًا عبر الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة، معتبرًا أن من الضروري إجراء "تغيير أساسي في سياسة الحكومة البريطانية". وقال: "إلى أن نحصل على التغيير، سنواصل تظاهراتنا".
أخبار دولية
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