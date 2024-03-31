أكثر من ألف متظاهر في تونس يطالبون بـ"وقف الإبادة" في غزة

تظاهر أكثر من ألف شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، مساء السبت بمناسبة يوم الأرض وسط تونس العاصمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مرددين هتافات "أوقفوا الإبادة الجماعية".



ويحيي يوم الأرض ذكرى وفاة ستة عرب عام 1976 كانوا يتظاهرون ضد مصادرة إسرائيل لأراضيهم.



وهتف المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"تسقط فرنسا والولايات المتحدة والصهاينة" و"أطردوا سفراء الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية".



وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى مثل "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بين تونس وإسرائيل.



وهتف متظاهرون ارتدى العديد منهم الكوفية حول أعناقهم أو لوحوا بالأعلام الفلسطينية "شعب تونس شعب حر والتطبيع لن يمر".