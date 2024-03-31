الكنائس الكاثوليكية في الإمارات تحيي قداديس الفصح

إحتفلت كنائس الإمارات التي تتبع التقويم الغربي بقداس عيد الفصح. وبدأ المؤمنون بالتقاطر إلى الكنائس منذ ليل السبت - الأحد للمشاركة في قداس منتصف الليل، وقد عملت الشرطة على تنظيم السير وعبور المشاة إلى الكنائس بسبب كثرة أعداد المصلين، ولا سيما منهم اللبنانيون الوافدون من لبنان وبلدان الانتشار.وفي كنيسة القديسة مريم في عود ميثا بدبي، رأس الذبيحة كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع وعاونه الأب مايكل أوسوليفان وخدمت القداس جوقة الرعية، وقد اتشحت الصلبان بالشارة البيضاء رمزًا لقيامة المسيح من بين الأموات.وفي كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي، احتفل الأب مايكل أوسوليفان بقداس الفصح.وفي كاتدرائية مار يوسف في أبو ظبي، احتفل الأب إيلي الهاشم بقداس الفصح وامتلأت الكنيسة بجمهور المؤمنين.وفي كنيسة مار ميخائيل في إمارة الشارقة، رأس الذبيحة كاهن رعية الإمارات الشمالية الأب ماجد موسى الكبوشي. وسبق ذلك قداس العيد في كنيسة مار أنطونيوس البدواني في إمارة رأس الخيمة.ووجه النائب الرسولي على جنوب الجزيرة العربية المطران الإيطالي باولو مارتينيلي، المقيم في أبوظبي، رسالة إلى المؤمين بمناسبة عيد الفصح قال فيها إن "كنيستنا في الخليج فريدة من نوعها، ومدعوة لتكون علامة وحدة للجميع. إن عالم اليوم، الذي يتسم بالحروب والصراعات، يحتاج إلى شهادة رجال ونساء جدد متحدين بمحبة المسيح. هو سلامنا الذي يغلب كل انقسام. لنصلي من أجل جميع الأماكن والشعوب التي لا تتمتع بالسلام، ولا سيما في منطقتنا، وبخاصة في الأراضي المقدسة وفي اليمن، التي هي جزء من كنيستنا، حيث يعاني الكثيرون من الصراعات."وتجدر الإشارة إلى أن النيابة الرسولية في جنوب الجزيرة العربية تضم رعايا الإمارات وسلطنة عمان واليمن. ويخدمها نحو 100 راهب كبوشي يتوزعون على الجاليات العربية والأجنبية وأكثر من 80 راهبة يعملن في شكل أساس في المدارس، ومئات المتطوعين في مجال التعليم المسيحي والحركات الرسولية.