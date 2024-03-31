الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يعلن توقيف عدد من "مثيري الشغب" في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين
أخبار دولية
2024-03-31 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأردن يعلن توقيف عدد من "مثيري الشغب" في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان الأحد أن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من "مثيري الشغب" ممن حاولوا الاعتداء على عناصر الأمن والممتلكات في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال عمان السبت.
ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إن "قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام". واضاف أنه "جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم".
وأكد السرطاوي أن "مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق".
وأشار إلى أن "العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة".
ونشرت مديرية الأمن العام على صفحتها على منصة إكس السبت تسجيلين مصورين قصيرين مدتهما 31 ثانية و34 ثانية تضمنا مشاهد من أعمال شغب وإشعال نيران وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن من خلال رمي حجارة وزجاجات تجاههم.
آخر الأخبار
أخبار دولية
توقيف
"مثيري
الشغب"
البقعة
للاجئين
الفلسطينيين
التالي
قتيل و12 جريحا في حوادث على هامش الانتخابات البلدية في تركيا
الكنائس الكاثوليكية في الإمارات تحيي قداديس الفصح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-09
مدير الأونروا لإذاعة سويسرية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مهددة بالموت"
آخر الأخبار
2024-03-09
مدير الأونروا لإذاعة سويسرية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مهددة بالموت"
0
آخر الأخبار
2024-01-27
الأردن يدعو إسرائيل إلى "وقف قتل الفلسطينيين" تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية
آخر الأخبار
2024-01-27
الأردن يدعو إسرائيل إلى "وقف قتل الفلسطينيين" تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية
0
آخر الأخبار
2024-01-08
عبد الناصر الأيي لـ"عشرين 30": الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات
آخر الأخبار
2024-01-08
عبد الناصر الأيي لـ"عشرين 30": الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات
0
أخبار دولية
12:11
بعد إحراق مطعم "كي اف سي"... توقيف 50 متظاهراً مؤيّداً لغزة في باكستان
أخبار دولية
12:11
بعد إحراق مطعم "كي اف سي"... توقيف 50 متظاهراً مؤيّداً لغزة في باكستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
أخبار دولية
08:24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
0
أخبار دولية
07:57
البابا فرنسيس يدعو إلى "عدم الرضوخ لمنطق السلاح"
أخبار دولية
07:57
البابا فرنسيس يدعو إلى "عدم الرضوخ لمنطق السلاح"
0
أخبار دولية
07:04
سفينة المساعدات الثانية أبحرت من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص
أخبار دولية
07:04
سفينة المساعدات الثانية أبحرت من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص
0
أخبار دولية
07:00
إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ
أخبار دولية
07:00
إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-30
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
منوعات
2024-03-30
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
0
آخر الأخبار
05:39
غارة اسرائيلية على بلدة الخيام
آخر الأخبار
05:39
غارة اسرائيلية على بلدة الخيام
0
منوعات
15:00
بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
منوعات
15:00
بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
0
أخبار لبنان
2024-03-26
باسيل امام وفد نقابة المحررين: وثيقة بكركي التي يتم تحضيرها هامة لكنها لن تكفي
أخبار لبنان
2024-03-26
باسيل امام وفد نقابة المحررين: وثيقة بكركي التي يتم تحضيرها هامة لكنها لن تكفي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
2
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
3
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
4
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
5
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
6
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
7
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
8
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More