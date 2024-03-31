قتيل في ضربات ليلية روسية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا

قتل شخص على الأقل في ضربة روسية استهدفت ليل السبت الأحد منطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق الحاكم الإقليمي، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط تسعة صواريخ وتسع طائرات مسيرة معادية فوق كييف.



وقال الحاكم ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام: "الليلة، هاجم العدو بصواريخ كروز نفس البنية التحتية الأساسية التي استهدفت سابقًا في 24 و29 آذار، وتضرر مبنى إداري"، دون أن يحدد نوع البنية التحتية.



وأضاف: "توفي رجل نتيجة الهجوم. تعازي لعائلته. رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض. من المحتمل وجود أشخاص آخرين تحتها".



وأشارت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينرغو" الأحد إلى أن الجيش الروسي ضرب مجددًا البنية التحتية للطاقة خلال الليل، موضحة أنهم "استهدفوا محطات التوتر العالي في المناطق الجنوبية".



ولفتت "أوكرينرغو" إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارىء في مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها نتيجة الاضرار.