البابا فرنسيس يدعو من جديد إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق الرهائن

دعا البابا فرنسيس من جديد الأحد إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين ووقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.



ووجه الحبر الأعظم رسالة بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان قال فيها: "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأحث مجددًا على الإفراج السريع عن الرهائن الذين اختطفوا في 7 تشرين الأول، فضلًا عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".