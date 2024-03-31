إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

أصيب إسرائيليان بجروح في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب صباح الأحد، بينما قضى منفذها بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة في بيان إن دوافع العملية لا تزال غير واضحة، لكنها رجحت أنها وقعت على خلفية أمنية، في حين كشف شهود عيان أن شخصًا شرع بطعن المارة داخل المحطة وتمكن من طعن شخص واحد على الأقل قبل إطلاق النار عليه.