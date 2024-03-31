سفينة المساعدات الثانية أبحرت من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص

مع إستمرار الحرب في غزة وتضاعف المعاناة من سوء التغذية الحاد، أبحرت سفينة المساعدات الثانية من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص، ومن المفترض أن تصل إلى غزة اليوم الأحد، بعد أكثر من أسبوعين على وصول الشحنة الأولى.والسفينة "جينيفر"، المحملة بحوالى 400 طن من المساعدات، هي جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان هما "وورلد سنترال كيتشن" و"أوبن آرمز"، وتضم مواد غذائية مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والخضار المعلبة.وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب لا تزال المساعدات التي تدخل غزة برًا غير كافية.