البابا فرنسيس يدعو إلى "عدم الرضوخ لمنطق السلاح"

دعا البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان الأحد إلى وقف النزاعات في العالم، من أوكرانيا إلى غزة، و"عدم الرضوخ لمنطق السلاح".



خلال توجيه البركة إلى "المدينة والعالم"، قال "دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الجارية بأن تلحق ضرراً بالغاً في السكان المدنيين المنهكين الآن، وخاصة الأطفال".



وأضاف البابا الأرجنتيني أن "الحرب هي دائما سخافة وهزيمة! دعونا لا نسمح لرياح الحرب أن تهب بشدة متزايدة على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. دعونا لا نرضخ لمنطق السلاح وإعادة التسلح".

