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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

أخبار دولية
2024-03-31 | 08:24
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم انه نفذ غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في باحة مستشفى الأقصى في قطاع غزة.
 
وقال الجيش "تم قصف مركز القيادة والإرهابيين بدقة، بهدف تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في منطقة المستشفى". وأضاف أن "مبنى مستشفى الأقصى لم يتضرر ولم يتأثر العمل فيه". 
 

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