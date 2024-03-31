مقتل ثمانية جنود سوريين بيد تنظيم الدولة الإسلامية

قتل تنظيم الدولة الإسلامية ثمانية جنود سوريين بعد وقوعهم في كمين في الصحراء وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى بأيدي الجهاديين في الأيام الأخيرة إلى أربعة عشر.



وقال المرصد "تأكد قيام خلايا التنظيم بإعدام ثمانية جنود من الفرقة 11 التابعة لقوات النظام بينهم ضابط "، بعد أن فقد الاتصال بهم في 26 آذار في منطقة صحراوية في شرق البلاد أثناء توجههم من منطقة السخنة إلى مدينة دير الزور.



ولم يحدد المرصد تاريخ قتل الجنود.