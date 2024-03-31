زعيم عشائريّ سنيّ قُتل في بلدة كفري في العراق

قُتل زعيم عشائريّ سنيّ في بلدة كفري، في محافظة ديالى، في شرق العراق، بضربة بطائرة مسيرة، وفق ما قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون.

وأوضحت المصادر أنّ الزعيم العشائريّ السنيّ المنتمي للطائفة التركمانية قُتل عندما أسقطت الطائرة المسيرة مواد متفجرة، قرب دار الضيافة التابع له في بلدة كفري.

وكفري منطقة متنازع عليها ويسكنها مزيج من الأكراد والعرب السنة والتركمان. والتركمان هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد، وتضم سنة وشيعة.

ونددت الجبهة التركمانية، أكبر حزب سياسي تركماني في العراق، بالهجوم وطالبت الحكومة بالتحقيق فيه وتقديم الجناة للعدالة.