قتلى وجرحى في قصف إسرائيليّ على مستشفى الأقصى في غزة

قتل أربعة أشخاص وأُصيب 17 آخرين في قصف إسرائيليّ على مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة، على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إنّ فريقًا من منظمة الصحة العالمية شهد الغارة في المستشفى أثناء مهمة لتقييم الاحتياجات وجمع حاضنات لشمال غزة.

وأوضح أنّ فريقًا كان من منظمة الصحة العالمية في مهمة إنسانية في مستشفى الأقصى في غزة عندما تعرض مخيم داخل مجمع المستشفى لغارة جوية إسرائيلية اليوم. قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون.

وجدد تيدروس نداءه لحماية المرضى والطواقم الصحية وعمال الإغاثة أثناء النزاع، ووقف الهجمات على المستشفيات.

ورأى وجوب أن تتوقف الهجمات المستمرة وعسكرة المستشفيات. “ويجب احترام القانون الإنساني الدولي".

كما حضّ تيدروس جميع أطراف النزاع على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.