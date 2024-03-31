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موسكو تطالب أوكرانيا بتسليمها الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية

أخبار دولية
2024-03-31 | 14:56
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موسكو تطالب أوكرانيا بتسليمها الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية
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موسكو تطالب أوكرانيا بتسليمها الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية

تطالب موسكو أوكرانيا بتسليمها الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في روسيا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الأوكرانيّ، وفق ما قالت وزارة الخارجية الروسية.

 

وأورد بيان للوزارة قائمة بحوادث عنف شهدتها روسيا منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 بما في ذلك تفجيرات قتلت ابنة قومي بارز ومدون مختص بشؤون الحرب وحادث آخر أُصيب فيه كاتب بجروح خطيرة.

 

وأوضحت أنّ التحقيق في هذه الحوادث أظهر أنّ آثار هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا.

 

وسلمت روسيا مطالبها للسلطات الأوكرانية بالاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بالأعمال الإرهابية المعنية.

 

وقال بيان الوزارة إنّ من بين المطلوب تسليمهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، الذي يعترف بأن جهازه كان وراء الهجمات على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي منذ غزو الكرملين لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وسيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، وبُني الجسر بعد ضم المنطقة.

 

ويطالب الجانب الروسيّ نظام كييف بالوقف الفوري لكل دعم للنشاط الإرهابي وتسليم المذنبين وتعويض الضحايا عن الأضرار.

 

وأشار إلى أنّ انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى محاسبتها بموجب القانون الدوليّ.

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