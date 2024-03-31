الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق، على ما قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ونفذت إسرائيل غارات في محيط دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من مقتل العشرات في ضربات أثارت مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي.

وقال المرصد: "استهدف ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية، منطقة البحوث العلمية في جمرايا في دمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع".

وتأتي الضربات بعدما افاد المرصد الذي يعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا، بإن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الجمعة عن مقتل 52 شخصا في حلب (شمال)، من بينهم 38 عسكريا وسبعة أعضاء في حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن مدنيين أصيبا بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق، في ثاني هجوم من نوعه على البلاد خلال أيام قليلة.