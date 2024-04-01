نتانياهو خضع لعملية جراحية

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، بأنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق.



وذكر المكتب في بيان بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب مع حماس في قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتانياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".