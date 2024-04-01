الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا اليوم بخصوص رفح

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأحد نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.