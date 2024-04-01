وزارة الصحة التابعة لحماس: الجيش الاسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من المجمع الطبي الذي يضم مستشفى الشفاء في القطاع المحاصر، بعد أيام من شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع.



وقالت الوزارة إنه جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه، حيث شاهد مراسل لوكالة فرانس وشهود عيان دبابات ومركبات عسكرية تنسحب منه. لكن الجيش الإسرائيلي الذي وصف عمليته في المجمع بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس، لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب.