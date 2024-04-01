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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من تشرين الأول

أخبار دولية
2024-04-01 | 01:35
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من تشرين الأول
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من تشرين الأول، تاريخ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
     
وأكد الجيش على موقعه الالكتروني أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع الى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول 2023.

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

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