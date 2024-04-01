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المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة
أخبار دولية
2024-04-01 | 03:41
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المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة
أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق إستهدفوا صباح اليوم هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة".
وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن هجوما جويا استهدف اليوم مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر من دون أن يتسبب في وقوع إصابات.
وقال بيان للجيش إن جسما طائرا أُطلق من الاتجاه الشرقي لإسرائيل وأصاب مبنى في إيلات.
ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
أخبار دولية
المقاومة الاسلامية
العراق
إيلات
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