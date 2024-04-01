إعلام هندي: سجن زعيم معارض بارز حتى 15 نيسان بتهم فساد

ذكرت وسائل إعلام هندية أن محكمة قضت اليوم الاثنين بسجن أرفيند كيجريوال رئيس حكومة ولاية دلهي وأحد زعماء المعارضة البارزين حتى 15 نيسان في قضية كسب غير مشروع، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة.وألقت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية القبض على كيجريوال فيما يتعلق بمزاعم فساد مرتبطة بسياسة المشروبات الكحولية في دلهي، وتم وضعه رهن الاحتجاز حتى الأول من نيسان.ويقول حزب (آم آدمي) الذي يتزعمه كيجريوال إنه "تم اعتقاله زورًا" في قضية "ملفقة"، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا ينفيان التدخل السياسي.وذكر موقع لايف لو الإخباري نقلًا عن مدعين تابعين للوكالة اليوم الاثنين أن كيجريوال كان "غير متعاون" و"يعطي ردودا مراوغة"، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من المحكمة حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا.واتهم كيجريوال رئيس الوزراء مودي بالوقوف وراء اعتقاله.وقال للصحفيين وهو في طريقه إلى المحكمة/ "ما يفعله رئيس الوزراء ليس في صالح البلاد".