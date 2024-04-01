إنفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن انفجارًا هز مقهى بمدينة فارونيش الروسية اليوم الاثنين.



ولم يتضح ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط خسائر بشرية.