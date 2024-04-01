مصدر إسرائيلي: اجتماع أميركي إسرائيلي عبر الفيديو الإثنين لبحث الهجوم على رفح

أكد مصدر إسرائيلي أن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون الإثنين اجتماعا عبر الفيديو لبحث الهجوم البري الذي تهدّد الدولة العبرية منذ أسابيع بشنّه على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله: "من المقرر عقد الاجتماع اليوم، سيكون عبر الإنترنت وقد يُعقد اجتماع حضوري في وقت لاحق من هذا الأسبوع".



ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء وفد من الدولة العبرية زيارة الى واشنطن للبحث في هذا الهجوم المرجح، والذي يقابل بتحفظات من قبل الولايات المتحدة.