فرنسا تريد من الصين توجيه "رسائل واضحة" إلى روسيا بشأن حرب أوكرانيا

أكدت فرنسا أنها تريد من الصين توجيه "رسائل واضحة" الى روسيا بشأن الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد أوكرانيا، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه الى بكين الإثنين.



وسعت فرنسا والصين الى تعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الأعوام الماضية. ورحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارته باريس في شباط بالموقف "المستقل" للرئيس إيمانويل ماكرون في السياسة الخارجية.



الا أن باريس تسعى في الوقت ذاته الى الضغط على بكين في ملف العلاقة المتقاربة مع موسكو، والتي تعززت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022. وتؤكد الصين أنها تتخذ موقفًا محايدًا في هذا النزاع، لكنها لم تسلم من انتقادات الدول الغربية الحليفة لكييف، على خلفية عدم إدانتها الصيحة للغزو الروسي.



في المقابل، تتخذ فرنسا في الآونة الأخيرة مواقف أكثر تصلبًا في دعمها لأوكرانيا، بلغت ذروتها مع رفض ماكرون في شباط الماضي استبعاد فكرة إرسال قوات غربية الى أوكرانيا.



وقال سيجورنيه خلال زيارته بكين الإثنين إن "بلاده تريد أن تبعث الصين برسائل واضحة الى روسيا بشأن الحرب".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره وانغ يي: "نحن على اقتناع بأن السلام المستدام لن يتحقق ما لم يتم التفاوض بشأنه مع الأوكرانيين"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون ثمة أمن للأوروبيين ما لم يتحقق سلام وفق القانون الدولي".



وأكد أن "هذا أمر أساسي بالنسبة إلينا، ولذلك فرنسا مصممة على الإبقاء على حوار وثيق مع الصين"، معتبرًا أنه في إمكان الأخيرة أن تؤدي "دورًا محوريًا" في ضمان احترام القانون الدولي.