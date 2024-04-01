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توقف عمليات البحث عن 13 عاملًا علقوا في منجم في شرق روسيا

أخبار دولية
2024-04-01 | 05:57
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توقف عمليات البحث عن 13 عاملًا علقوا في منجم في شرق روسيا
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توقف عمليات البحث عن 13 عاملًا علقوا في منجم في شرق روسيا

أنهى عناصر الإنقاذ في روسيا الاثنين عمليات البحث عن 13 عاملًا عالقين في منجم منذ أكثر من أسبوعين بعد انهيار أرضي في أقصى شرق روسيا، بعدما فشلوا في الوصول إلى موقعهم.
     
وفي 18 آذار، أدى الانهيار الأرضي إلى محاصرة عمال المناجم المتخصصين في حفر الأنفاق على عمق حوالى 125 مترًا في منجم للذهب في منطقة أمور.
     
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن شركة بوكروفسكي رودنيك التي تدير الموقع أن المئات من عناصر الإنقاذ الذين تم إرسالهم إلى الموقع يحاولون إزالة الأنقاض وحفر الأنفاق للوصول إلى العمال، لكن في الأول من نيسان، تقرر وقف عملية الإنقاذ في منجم بايونير.
     
وأشارت إلى أن "نتائج الحفر أظهرت أن الممرات التي يمكن العثور فيها على عمال المناجم مليئة بالكتل الصخرية والمياه". 
     
وأوضحت الشركة أن هذا الوضع يضع عناصر الإنقاذ وموظفي المنجم المشاركين في عمليات البحث في "خطر قاتل".
     

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