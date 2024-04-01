وزير المالية: تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي

أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم بعد الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، أن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.



كما أشار في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الى أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمئة.