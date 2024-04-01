المتحدث بإسم الكرملين: ليس لدي معلومات بأن إيران حذرت روسيا من هجوم

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أنه ليس لديه معلومات عن تحذير إيراني لموسكو من "عملية إرهابية" في روسيا قبل مذبحة قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو الشهر الماضي.



وذكرت رويترز اليوم الاثنين أن إيران أبلغت روسيا بشأن احتمالية وقوع هجوم كبير.