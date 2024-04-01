نتنياهو يعيد إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.



وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".



وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.