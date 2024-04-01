حسابات رويترز: متوسط إمدادات الغاز الطبيعي من غازبروم الروسية إلى أوروبا ارتفعت

أظهرت حسابات رويترز أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إلى أوروبا ارتفعت 4.5 بالمئة في آذار، مقارنة بمستويات شباط ،وبنحو 26 بالمئة مقارنة على أساس سنوي.



وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات مجموعة إنتسوغ الأوروبية لنقل الغاز والتقارير اليومية لغازبروم عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط صادرات خطوط الأنابيب اليومية ارتفع إلى 88.7 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 84.9 مليون متر مكعب في شباط، ومن 70.3 مليون متر مكعب في آذار 2023.



وبلغت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي نحو 7.74 مليار متر مكعب أوروبا منذ بداية العام.



وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات غازبروم وحسابات رويترز، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6 بالمئة لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.



وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2029، وصلت التدفقات السنوية إلى المنطقة لنحو 175-180 مليار متر مكعب.