مقتل مسؤول عينته روسيا في انفجار سيارة مفخخة في شرق أوكرانيا

قتل مسؤول عينته موسكو في شرق أوكرانيا هو فاليري تشايكا الاثنين في انفجار "سيارة مفخخة" في ستاروبيلسك، على ما أعلن رئيس الإدارة المحلية الموالية لروسيا فلاديمير تشيرنيف.



وكتب تشيرنيف على تلغرام: "قتل رفيقنا"، مشيرًا إلى اجراء تحقيق.



وسبق أن استهدفت تفجيرات بسيارات مفخخة مسؤولين موالين لروسيا في المناطق الأوكرانية المحتلة اتهمت أوكرانيا بالوقوف خلفها.