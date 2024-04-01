متى يخرج نتنياهو من المستشفى؟

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقلا عن الأطباء أن نتنياهو سيخرج من المستشفى بعد ظهر غد الثلاثاء بعد خضوعه لعملية فتاق.



وأضاف البيان: "رئيس الوزراء يشعر بأنه بحالة جيدة جدا، ويواصل القيام بروتينه اليومي من المستشفى".