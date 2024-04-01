مقتل قيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة الاسرائيلية على دمشق

استهدفت ضربات اسرائيلية حي المزة في دمشق، وفق وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وأفاد إعلام إيرانيّ بمقتل القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي بالغارة على المزة في دمشق.

كما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان بسقوط 8 قتلى في ضربة قرب مقر السفارة الإيرانية.

وقال المرصد: "دمرت صواريخ إسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على اوتوستراد المزة في العاصمة دمشق.”

وأكد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الملحق بالسفارة في شكل كامل وهو مقر إقامة السفير الإيرانيّ.

وشدّد موقع نور نيوز الإيرانيّ على أنّ السفير الإيرانيّ لم يصب بمكروه في الهجوم.



