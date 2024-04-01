ممر أوّل للملاحة البحرية يرتقب فتحه عبر حطام جسر بالتيمور

أعلنت سلطات ميناء بالتيمور أن العمل جار لفتح ممر بحري موقت بعد إزاحة قسم من حطام الجسر الذي انهار بفعل اصطدام حاملة حاويات به، وذلك لإتاحة مرور سفن "مشاركة في عمليات" رفع الأنقاض.

وأكّد بيان أنّ السلطات المختلفة سواء الوطنية أو في ولاية ميريلاند ومدينة بالتيمور أوضحت أن هذا الممر البحري الأول هو خطوة أولى نحو استئناف تدريجي لحركة الملاحة البحرية في الميناء الواقع في شمال-شرق الولايات المتحدة ويعد من الموانئ الأساسية للبلاد.

لكن هذا الممر لن يكون في المرحلة الأولى بالاتساع الكافي لإتاحة عبور سفن كبرى، لذلك سيخصص في بادئ الأمر للسفن "المشاركة في العمليات" وكذلك سفن الإنقاذ.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل كارمن كيفر في تصريح لوكالة فرانس برس "لن يكون (الممر) بالاتساع الكافي لإتاحة عبور حاملات الحاويات. الأعمال جارية لفتح تدريجي للممر لمزيد من السفن، لكن ليس لدينا جدول زمني لذلك".

ويجري العمل على فتح ممر ثان، لكن تعذّر الإثنين الاستحصال على توضيحات بشأن موعد إتاحته للملاحة البحرية، وفق ريفز.