إيران تتوعّد بـ"رد حاسم" على قصف إسرائيل مقر قنصليتها في دمشق

أكد السفير الايراني في سوريا أن بلاده "سترد في شكل حاسم" على القصف الاسرائيلي لقنصليتها في دمشق والذي اسفر عن مقتل خمسة عناصر في الحرس الثوري على الاقل.



وشدد السفير لصحافيين على أن "هذا العمل سيؤدي الى رد حاسم من جانبنا"، و"سنرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية بالمثل في الزمان والمكان المناسبين".



وكشف أن الهجوم أدى لاستشهاد نحو 7 من بينهم 3 عسكريين.