كنعاني: ايران تحتفظ بحقها باتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي في دمشق

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن ايران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.



وأشار كنعاني إلى ان طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".