أدرعي: نحقق في حادث ايلات لتعلّم العبر وتحسين منظومة دفاعنا في المنطقة ومحيطها

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أنه خلال ساعات الليلة الماضية أصابت مسيرة من صنع إيراني وبتوجيه إيراني قاعدة سلاح البحرية في ايلات، مشيرا إلى "الحديث عن حادث خطير جدا حيث لحقتأضرار طفيفة ولم تقع إصابات".



ولفت عبر حسابه على "إكس" إلى أنهم "يحققون في الحادث لتعلم العبر واستخلاصها ولتحسين منظومة دفاعهم في منطقة ايلات ومحيطها".