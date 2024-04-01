أدرعي: نحقق في حادث ايلات لتعلّم العبر وتحسين منظومة دفاعنا في المنطقة ومحيطها

#عاجل خلال ساعات الليلة الماضية أصابت مسيرة من صنع إيراني وبتوجيه إيراني قاعدة سلاح البحرية في ايلات. الحديث عن حادث خطير جدا حيث لحقت أضرار طفيفة ولم تقع إصابات. نحقق في الحادث لتعلم العبر واستخلاصها ولتحسين منظومة دفاعنا في منطقة ايلات ومحيطها
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2024
#عاجل خلال ساعات الليلة الماضية أصابت مسيرة من صنع إيراني وبتوجيه إيراني قاعدة سلاح البحرية في ايلات. الحديث عن حادث خطير جدا حيث لحقت أضرار طفيفة ولم تقع إصابات. نحقق في الحادث لتعلم العبر واستخلاصها ولتحسين منظومة دفاعنا في منطقة ايلات ومحيطها