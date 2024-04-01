العاهل الأردنيّ والسيسي يدعوان إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة

دعا العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الثاني والرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي من عمان إلى هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، حسبما أفاد بيان للديوان الملكيّ الأردنيّ.

وشدّدا خلال لقائهما، في قصر بسمان الزاهر، في عمان، على أهمية مواصلة الدفع في اتجاه فتح المعابر البرية وإزالة العوائق، أمام وصول المساعدات الإنسانية لأنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب.

وأكّدا أنّ الأوضاع الإنسانية الكارثية، التي يشهدها القطاع تتطلب تحركًا فوريًا للمجتمع الدوليّ، للحد من تفاقمها.

وحذّرا من خطورة استمرار الحرب على غزة وأعمال العنف، التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس.

ولفتا إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.