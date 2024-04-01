الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استشهاد جنرالين وخمسة من رفاقهم في الجريمة الإسرائيليّة

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوريّ الإيرانيّ استشهاد الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي وخمسة من رفاقهم في الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وقالت في بيان: “في أعقاب الهزائم النكراء التي مني بها نظام الذئب الصهيونيّ أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة وهزيمة الإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة، تحطمت طائرات هذا النظام المزيف في جريمة جديدة في مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية، واستهدفت إيران بهجوم صاروخي في دمشق على إثر هذه الجريمة الجنرال رشيد المدافع عن الجمهورية الإسلامية.”

وأضافت: “استشهد مقام العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي وقادة وقدامى وقدامى الدفاع المقدس وكبار المستشارين العسكريين لإيران في سوريا و5 ضباط معهم على النحو التالي:

1. الشهيد حسين أمان اللهي

2. الشهيد السيد مهدي جلالاتي

3. شهيد محسن صدقات

4. الشهيد علي آغا بابائي

5. الشهيد سيد علي صالحي روزبهاني”