كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً بحر الشرق، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء.



ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها "إنّها تحلّل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى".



وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقلّ من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرّك يعمل بالوقود الصلب لـ"صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد".