البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أن "تأخذ بالاعتبار" مخاوفنا بشأن رفح

أعلن البيت الأبيض الإثنين، أنّه عبّر لإسرائيل عن قلقه بشأن الهجوم الذي يعتزم جيشها شنّه على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الدولة العبرية وافقت على "أن تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار".



وذكرت الرئاسة الأميركية في بيان، أنّه خلال اجتماع أميركي-إسرائيل رفيع المستوى عُقد عبر الفيديو وحضره عن الجانب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان "أعرب الجانب الأميركي عن قلقه إزاء خطط عمل عديدة في رفح".



وأفاد البيان بأنّه خلال الاجتماع "وافق الجانب الإسرائيلي على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مناقشات متابعة".



وبحسب البيان، فإنّ الجانبين أجريا "نقاشاً بنّاء بشأن رفح"، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكّانه منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.