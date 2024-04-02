اليابان تستأنف تمويلها لوكالة أونروا

أعلنت اليابان اليوم، أنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة بينما تعمل الوكالة على استعادة الثقة بعد مزاعم إسرائيلية عن ضلوع بعض موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول.



وعلقت اليابان و15 دولة أخرى تمويلا قدره 450 مليون دولار هذا العام، مما عرقل عمليات الوكالة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وأجرت الوكالة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية.



ومنذ ذلك الحين، استأنفت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها لأونروا فيما زاد العديد من دول الخليج مثل السعودية التمويل.



وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير أونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي، إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.



وأضافت للصحفيين في البرلمان: "في ضوء ذلك، سترفع اليابان التجميد عن مساهماتها المالية لأونروا".



وأشارت الى أن ما يقرب من 35 مليون دولار من التمويل المقرر أساسا جاهزة للصرف.



وتشير بيانات أونروا لعام 2022 إلى أن اليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.

