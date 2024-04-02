سوليفان يتوجه للسعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع بن سلمان

يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان التوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط مسعى أميركي لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.



وتوقفت محادثات التطبيع في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مقاتلو حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، لكن المحادثات استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية.



وقال مسؤول أميركي إن سوليفان يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد بخصوص هذه القضية لكنه لا يتوقع تحقيق انفراجة كبيرة.

