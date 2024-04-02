مقتل "عدّة" عاملين في "وورلد سنترال كيتشن" بضربة إسرائيلية في غزة

قُتل "عدّة" عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة إسرائيلية في قطاع غزة الإثنين، بحسب ما أعلن الطاهي خوسيه أندريس، مؤسّس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية ومقرّها واشنطن.



وقال الطاهي الشهير في منشور على منصّة إكس إنّ المنظمة "فقدت عدّة أفراد من أخواتنا وإخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدّماً تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة وورلد سنترال كيتشن بأكملها".



وأضاف "قلبي مكسور وحزين" على مقتل هؤلاء المتطوّعين.



وأتى منشور أندريس بعيد إعلان وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أنّ أربعة عمّال إغاثة أجانب من "وورلد سنترال كيتشن" قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفّحة وسط قطاع غزة.