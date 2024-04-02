الولايات المتحدة تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية في سوريا

ذكر موقع أكسيوس الإلكتروني نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها "ليس لها أي دور" أو علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا.