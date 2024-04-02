الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عنه وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.وشدد الأمين العام على أهمية الألتزام بالقوانين والمعاهدات والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.