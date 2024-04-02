فرنسا تسعى لاستصدار قرار بمجلس الأمن لمراقبة هدنة مرتقبة في غزة

اقترحت فرنسا الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.



وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقا على النص الذي سيحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو): "إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتا".



ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وغيرها.