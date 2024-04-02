رئيس الوزراء الأسترالي: مواطنة أسترالية في عداد عاملي إغاثة أجانب قتلوا بغارة في غزة

أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم، أنّ مواطنة أسترالية هي في عداد عاملي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة إسرائيلية في وسط غزة مساء الإثنين.



وقال ألبانيزي إنّ المتطوّعة زومي فرانكوم كانت تقوم "بعمل قيّم للغاية" في توزيع الغذاء في قطاع غزة.



وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أستراليا تتوقع محاسبة كاملة (للمسؤولين عن) مقتل عمّال الإغاثة".



وقدّم رئيس الوزراء "تعازيه الحارّة" لعائلة القتيلة، قائلا: "لم أتشرّف بالتعرّف عليها".



وشدّد ألبانيزي على أنّ القتيلة "أرادت فحسب أن تمدّ يد المساعدة من خلال هذه المؤسسة الخيرية، وهذا يوضح كلّ شيء عن شخصية هذه المرأة الشابة".



وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس فإنّ أربعة عمّال إغاثة أجانب من "وورلد سنترال كيتشن" استشهدوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفّحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين.



من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إنّ "الشهداء هم 4 أجانب، (ثلاثة) يحملون الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية والرابع لم تُعرف جنسيّته، إلى جانب السائق وهو مترجم فلسطيني" يدعى سيف عصام أبو طه.



وأكّد ألبانيزي أنّ بلاده ستطلب توضيحاً من المسؤولين الإسرائيليين. وقال: "نريد مساءلة كاملة عن هذا الأمر، لأنّ هذه مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث أبداً".



من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأسوي".